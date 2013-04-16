更正-更新版 1-中国公开市场：正回购放量致单日小幅净回笼，然无碍宽松格局

(内文最后表格里本周正回购到期应为"870"亿元,非"390"亿)

* 公开市场正回购580亿元人民币，较上周同期大增九成

* 单日小幅净回笼190亿元

* 目前资金宽裕，公开市场对流动性影响不大

* 经济复苏尚弱而通胀压力温和，短线央行料维持适度宽松局面

路透上海4月16日 - 中国人民银行公开市场周二正回购操作量较上周同期大增九成，考虑到今日有390亿元正回购到期，整体呈小幅净回笼格局，但因目前机构资金颇充裕，料公开市场操作对整体流动性影响不大。

业内人士认为，最新数据显示经济复苏态势并不稳固，而通胀压力温和的前提下，央行近期大幅收紧流动性的可能性不大，适度宽松的流动性仍有望持续。

“目前资金偏宽，公开市场的影响不会太大，”华中一券商交易员称，“短线来看央行大幅收紧的可能性不大，会适度回收。”

央行公告显示，今日公开市场进行了580亿元28天期正回购操作，中标利率持平在2.75%。扣除今日390亿元正回购到期，单日净回笼190亿元；上周二正回购操作量是300亿元。

本周一适逢例行存款准备金调整，因银行一般在季末冲击存款指标，所以次月上旬多为补缴存准，中旬则一般随着存款的回落获退款。因此银行大多收到准备金退款，资金供给偏宽松。目前银行间市场质押式回购隔夜品种 报价徘徊在近期低点附近，周二早盘报2.02%。

周一公布的数据显示，一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%；业内人士指出，背后的症结在于需求依然脆弱，经济发展新增长点难觅。未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。

此前央行已通过公开市场连续八周回收流动性，上周力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 580

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 870

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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