《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）

美国债市：公债收益率下跌，美国数据令对美联储升息的疑虑加重

* 5月美国房屋开工数据弱于预期 * 数据令对美联储今年可进行第三次升息的疑虑加重 * 公债收益率本周周线全面下跌 路透纽约6月16日 - 美国公债收益率周五下跌，各年期公债收益率本 周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，燃点对美国联邦储 备理事会(美联储/FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。 美国商务部公布，美国5月房屋开工下降5.5%，经季节调整后年率为1 09.2万户，此为去年9月来最低，预估为122万户。 分析师表示，数据令对美国经济潜在体质的忧虑加重，周三美国政府 数据显示，通胀和零售销售数据远逊于市场预期。 分析师说，经济数据也加重了交易商对美联储能否在今年余下时间再 次升息的疑虑。美联储周三宣布升息，为今年内第二次，并预期在年底前 再加息一次。 “如果楼市疲弱，那么，经济成长也将会转弱，”Evercore ISI固定 收益策略师Stan Shipley说，“在这样的环境下，美联储升息可能更趋谨 慎。” 指标10年期公债