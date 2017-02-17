《中国人民币有效汇率变动情况表》--2月17日

路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览:
国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个
月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正
。
同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月
修正后为升0.80%。
**国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**
实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比
率 率
2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08%
2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80%
2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33%
2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23%
2016年9月 121.15 0.32% 116.95 -0.10%
2016年8月 120.76 -0.80% 117.07 -0.74%
2016年7月 121.74 -1.04% 117.94 -1.30%
2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32%
2016年5月 125.13 -0.83% 121.09 -0.18%
2016年4月 126.18 -1.87% 121.31 -1.33%
2016年3月 128.59 -1.71% 122.95 -0.76%
2016年2月 130.83 0.82% 123.89 -0.78%
2016年1月 129.76 -0.39% 124.86 -0.83%
**中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
2017年1月 较上月涨跌
美元 6.8918 0.38%
欧元 7.3179 -0.35%
百日圆 5.9939 -0.41%
港元 0.88858 0.35%
英镑 8.4794 1.84%
澳元 5.1286 -0.91%
新西兰元 4.8902 -0.45%
新加坡元 4.8229 -0.07%
瑞士法郎 6.8243 -0.56%
加元 5.2124 -0.53%
林吉特 0.64566 0.49%
卢布 8.6881 -3.14%
兰特 1.9716 -1.63%
韩元 171.63 0.41%
迪拉姆 0.53266 0.40%
里亚尔 0.5439 0.37%
注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn).
2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100.
3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率.(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)