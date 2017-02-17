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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 10:57 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--2月17日

    路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个
月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正
。

    同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月
修正后为升0.80%。
    
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
             实际有效汇   实际环比  名义有效汇  名义环比
             率                     率          
  2017年1月       123.44     0.51%      118.46    -0.08%
 2016年12月       122.81     1.00%      118.55     0.80%
 2016年11月       121.59     0.56%      117.61     0.33%
 2016年10月       120.91    -0.20%      117.22     0.23%
  2016年9月       121.15     0.32%      116.95    -0.10%
  2016年8月       120.76    -0.80%      117.07    -0.74%
  2016年7月       121.74    -1.04%      117.94    -1.30%
  2016年6月       123.02    -1.69%      119.49    -1.32%
  2016年5月       125.13    -0.83%      121.09    -0.18%
  2016年4月       126.18    -1.87%      121.31    -1.33%
  2016年3月       128.59    -1.71%      122.95    -0.76%
  2016年2月       130.83     0.82%      123.89    -0.78%
  2016年1月       129.76    -0.39%      124.86    -0.83%
    
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**    
                                2017年1月  较上月涨跌
 美元                              6.8918        0.38%
 欧元                              7.3179       -0.35%
 百日圆                            5.9939       -0.41%
 港元                             0.88858        0.35%
 英镑                              8.4794        1.84%
 澳元                              5.1286       -0.91%
 新西兰元                          4.8902       -0.45%
 新加坡元                          4.8229       -0.07%
 瑞士法郎                          6.8243       -0.56%
 加元                              5.2124       -0.53%
 林吉特                           0.64566        0.49%
 卢布                              8.6881       -3.14%
 兰特                              1.9716       -1.63%
 韩元                              171.63        0.41%
 迪拉姆                           0.53266        0.40%
 里亚尔                            0.5439        0.37%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率.(完)

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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