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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 12:34 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--3月17日

    路透上海3月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个
月新低，上月修正后为升0.37%。
    
    2月人民币名义有效汇率指数亦降0.94%至117.35，为连续两个月调整，上月修正后为降
0.08%。
    
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
             实际有效汇  实际环比  名义有效汇   名义环比
             率                    率           
  2017年2月      122.11    -0.94%       117.35    -0.94%
  2017年1月      123.27     0.37%       118.46    -0.08%
 2016年12月      122.82     1.01%       118.55     0.80%
 2016年11月      121.59     0.56%       117.61     0.33%
 2016年10月      120.91    -0.20%       117.22     0.23%
  2016年9月      121.15     0.33%       116.95    -0.10%
  2016年8月      120.75    -0.84%       117.07    -0.74%
  2016年7月      121.77    -1.02%       117.94    -1.30%
  2016年6月      123.02    -1.69%       119.49    -1.32%
  2016年5月      125.13    -0.83%       121.09    -0.18%
  2016年4月      126.18    -1.88%       121.31    -1.33%
  2016年3月       128.6    -1.71%       122.95    -0.76%
  2016年2月      130.84     0.82%       123.89    -0.78%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                             2017年2月  较上月涨
                                        跌
 美元                           6.8713      0.30%
 欧元                           7.3085      0.13%
 百日圆                         6.0788     -1.40%
 港元                          0.88552      0.35%
 英镑                           8.5781     -1.15%
 澳元                           5.2694     -2.67%
 新西兰元                       4.9603     -1.41%
 新加坡元                       4.8549     -0.66%
 瑞士法郎                        6.856     -0.46%
 加元                           5.2437     -0.60%
 林吉特                        0.64499     -0.10%
 卢布                           8.4799     -2.40%
 兰特                           1.9158     -2.83%
 韩元                           166.26     -3.13%
 迪拉姆                        0.53442      0.33%
 里亚尔                        0.54569      0.33%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率.(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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