《中国人民币有效汇率变动情况表》--3月17日

路透上海3月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览:
国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个
月新低，上月修正后为升0.37%。
2月人民币名义有效汇率指数亦降0.94%至117.35，为连续两个月调整，上月修正后为降
0.08%。
**国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**
实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比
率 率
2017年2月 122.11 -0.94% 117.35 -0.94%
2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08%
2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.80%
2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33%
2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23%
2016年9月 121.15 0.33% 116.95 -0.10%
2016年8月 120.75 -0.84% 117.07 -0.74%
2016年7月 121.77 -1.02% 117.94 -1.30%
2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32%
2016年5月 125.13 -0.83% 121.09 -0.18%
2016年4月 126.18 -1.88% 121.31 -1.33%
2016年3月 128.6 -1.71% 122.95 -0.76%
2016年2月 130.84 0.82% 123.89 -0.78%
**中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**
2017年2月 较上月涨
跌
美元 6.8713 0.30%
欧元 7.3085 0.13%
百日圆 6.0788 -1.40%
港元 0.88552 0.35%
英镑 8.5781 -1.15%
澳元 5.2694 -2.67%
新西兰元 4.9603 -1.41%
新加坡元 4.8549 -0.66%
瑞士法郎 6.856 -0.46%
加元 5.2437 -0.60%
林吉特 0.64499 -0.10%
卢布 8.4799 -2.40%
兰特 1.9158 -2.83%
韩元 166.26 -3.13%
迪拉姆 0.53442 0.33%
里亚尔 0.54569 0.33%
注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn).
2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100.
3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率.(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)