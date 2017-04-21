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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 08:49 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月21日

    路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个
月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30
个月新低，上月修正后为降0.94%。

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
              实际有效汇  实际环比   名义有效汇  名义环
              率                     率          比
   2017年3月      120.43     -1.34%      116.66   -0.59%
   2017年2月      122.07     -0.97%      117.35   -0.94%
   2017年1月      123.27      0.37%      118.46   -0.08%
  2016年12月      122.82      1.01%      118.55    0.80%
  2016年11月      121.59      0.56%      117.61    0.33%
  2016年10月      120.91     -0.20%      117.22    0.23%
   2016年9月      121.15      0.33%      116.95   -0.10%
   2016年8月      120.75     -0.84%      117.07   -0.74%
   2016年7月      121.77     -1.02%      117.94   -1.30%
   2016年6月      123.02     -1.69%      119.49   -1.32%
   2016年5月      125.13     -0.83%      121.09   -0.18%
   2016年4月      126.18     -1.88%      121.31   -1.33%
   2016年3月       128.6     -1.71%      122.95   -0.76%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                           2017年3月  较上月涨跌
 美元                         6.8932      -0.32%
 欧元                         7.3668      -0.79%
 百日圆                       6.1043      -0.42%
 港元                        0.88764      -0.24%
 英镑                         8.5073       0.83%
 澳元                         5.2558       0.26%
 新西兰元<NZDCNYCPR=CFXT      4.8327       2.64%
 >                                    
 新加坡元<SGDCNYCPR=CFXT      4.9058      -1.04%
 >                                    
 瑞士法郎<CHFCNYCPR=CFXT      6.8801      -0.35%
 >                                    
 加元                         5.1534       1.75%
 林吉特                       0.6418      -0.49%
 卢布                         8.4025      -0.91%
 兰特                         1.8765      -2.05%
 韩元                         164.52      -1.05%
 迪拉姆                      0.53264      -0.33%
 里亚尔                      0.54386      -0.34%
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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