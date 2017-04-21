《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月21日

路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览:
国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个
月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30
个月新低，上月修正后为降0.94%。
**国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**
实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环
率 率 比
2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59%
2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94%
2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08%
2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.80%
2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33%
2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23%
2016年9月 121.15 0.33% 116.95 -0.10%
2016年8月 120.75 -0.84% 117.07 -0.74%
2016年7月 121.77 -1.02% 117.94 -1.30%
2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32%
2016年5月 125.13 -0.83% 121.09 -0.18%
2016年4月 126.18 -1.88% 121.31 -1.33%
2016年3月 128.6 -1.71% 122.95 -0.76%
**中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**
2017年3月 较上月涨跌
美元 6.8932 -0.32%
欧元 7.3668 -0.79%
百日圆 6.1043 -0.42%
港元 0.88764 -0.24%
英镑 8.5073 0.83%
澳元 5.2558 0.26%
新西兰元<NZDCNYCPR=CFXT 4.8327 2.64%
>
新加坡元<SGDCNYCPR=CFXT 4.9058 -1.04%
>
瑞士法郎<CHFCNYCPR=CFXT 6.8801 -0.35%
>
加元 5.1534 1.75%
林吉特 0.6418 -0.49%
卢布 8.4025 -0.91%
兰特 1.8765 -2.05%
韩元 164.52 -1.05%
迪拉姆 0.53264 -0.33%
里亚尔 0.54386 -0.34%
注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn).
2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100.
3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)