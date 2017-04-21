《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月21日

路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23% 2016年9月 121.15 0.33% 116.95 -0.10% 2016年8月 120.75 -0.84% 117.07 -0.74% 2016年7月 121.77 -1.02% 117.94 -1.30% 2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32% 2016年5月 125.13 -0.83% 121.09 -0.18% 2016年4月 126.18 -1.88% 121.31 -1.33% 2016年3月 128.6 -1.71% 122.95 -0.76% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年3月 较上月涨跌 美元 6.8932 -0.32% 欧元 7.3668 -0.79% 百日圆 6.1043 -0.42% 港元 0.88764 -0.24% 英镑 8.5073 0.83% 澳元 5.2558 0.26% 新西兰元<NZDCNYCPR=CFXT 4.8327 2.64% > 新加坡元<SGDCNYCPR=CFXT 4.9058 -1.04% > 瑞士法郎<CHFCNYCPR=CFXT 6.8801 -0.35% > 加元 5.1534 1.75% 林吉特 0.6418 -0.49% 卢布 8.4025 -0.91% 兰特 1.8765 -2.05% 韩元 164.52 -1.05% 迪拉姆 0.53264 -0.33% 里亚尔 0.54386 -0.34% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名 义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国 货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实 际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)