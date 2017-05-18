《中国人民币有效汇率变动情况表》--5月18日

路透上海5月18日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续 三个月下跌，上月修正后为降1.34%。4月名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个 月下跌，上月修正后为降0.59%。实际和名义有效汇率均创31个月来最低水平 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇率 名义环比 率 2017年4月 119.38 -0.87% 115.91 -0.64% 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.06 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.26 0.36% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23% 2016年9月 121.15 0.33% 116.95 -0.10% 2016年8月 120.75 -0.84% 117.07 -0.74% 2016年7月 121.77 -1.02% 117.94 -1.30% 2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32% 2016年5月 125.13 -0.83% 121.09 -0.18% 2016年4月 126.18 -1.88% 121.31 -1.33% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年4月 较上月涨 跌 美元 6.8845 0.13% 欧元 7.3829 -0.22% 百日圆 6.2655 -2.57% 港元 0.88557 0.23% 英镑 8.7058 -2.28% 澳元 5.1919 1.23% 新西兰元 4.809 0.49% 新加坡元 4.9278 -0.45% 瑞士法郎 6.8842 -0.06% 加元 5.1316 0.42% 林吉特 0.63787 -0.61% 卢布 8.1998 -2.41% 兰特 1.9484 3.83% 韩元 164.66 0.09% 迪拉姆 0.53304 0.08% 里亚尔 0.54426 0.07% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名 义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国 货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实 际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)