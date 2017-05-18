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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 09:14 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--5月18日

    路透上海5月18日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续
三个月下跌，上月修正后为降1.34%。4月名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个
月下跌，上月修正后为降0.59%。实际和名义有效汇率均创31个月来最低水平

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
             实际有效汇   实际环比  名义有效汇率  名义环比
             率                                   
  2017年4月       119.38    -0.87%        115.91    -0.64%
  2017年3月       120.43    -1.34%        116.66    -0.59%
  2017年2月       122.06    -0.97%        117.35    -0.94%
  2017年1月       123.26     0.36%        118.46    -0.08%
 2016年12月       122.82     1.01%        118.55     0.80%
 2016年11月       121.59     0.56%        117.61     0.33%
 2016年10月       120.91    -0.20%        117.22     0.23%
  2016年9月       121.15     0.33%        116.95    -0.10%
  2016年8月       120.75    -0.84%        117.07    -0.74%
  2016年7月       121.77    -1.02%        117.94    -1.30%
  2016年6月       123.02    -1.69%        119.49    -1.32%
  2016年5月       125.13    -0.83%        121.09    -0.18%
  2016年4月       126.18    -1.88%        121.31    -1.33%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                              2017年4月  较上月涨
                                         跌
 美元                            6.8845     0.13%
 欧元                            7.3829    -0.22%
 百日圆                          6.2655    -2.57%
 港元                           0.88557     0.23%
 英镑                            8.7058    -2.28%
 澳元                            5.1919     1.23%
 新西兰元                         4.809     0.49%
 新加坡元                        4.9278    -0.45%
 瑞士法郎                        6.8842    -0.06%
 加元                            5.1316     0.42%
 林吉特                         0.63787    -0.61%
 卢布                            8.1998    -2.41%
 兰特                            1.9484     3.83%
 韩元                            164.66     0.09%
 迪拉姆                         0.53304     0.08%
 里亚尔                         0.54426     0.07%
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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