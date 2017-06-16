《中国人民币有效汇率变动情况表》--6月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月16日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数降0.77%至118.42，创2014年8月以来新低，上月修正后为降0.90%；5月人民币名义有效汇率指数降0.50%至115.32，亦创出33个月新低，上月修正后为降0.64%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环 名义有效汇 名义环比 率 比 率 2017年5月 118.42 -0.77% 115.32 -0.50% 2017年4月 119.34 -0.90% 115.9 -0.64% 2017年3月 120.42 -1.34% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.06 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.26 0.36% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.79% 2016年11月 121.59 0.56% 117.62 0.35% 2016年10月 120.91 -0.21% 117.21 0.22% 2016年9月 121.16 0.34% 116.95 -0.09% 2016年8月 120.75 -0.84% 117.06 -0.74% 2016年7月 121.77 -1.01% 117.93 -1.30% 2016年6月 123.01 -1.69% 119.48 -1.33% 2016年5月 125.12 -0.84% 121.09 -0.17% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年5月 较上月涨 跌 美元 6.8827 0.03% 欧元 7.6042 -2.91% 百日圆 6.1331 2.16% 港元 0.88397 0.18% 英镑 8.9104 -2.30% 澳元 5.1224 1.36% 新西兰元<NZDCNYCPR=CFXT 4.7747 0.72% > 新加坡元<SGDCNYCPR=CFXT 4.9348 -0.14% > 瑞士法郎<CHFCNYCPR=CFXT 6.9754 -1.31% > 加元 5.0601 1.41% 林吉特 0.62688 -1.72% 卢布 8.2929 1.14% 兰特 1.931 -0.89% 韩元 163.51 -0.70% 迪拉姆 0.53291 -0.02% 里亚尔 0.54414 -0.02% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为