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《中国人民币有效汇率变动情况表》--7月21日
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2017年7月21日 / 凌晨12点29分 / 2 天前

《中国人民币有效汇率变动情况表》--7月21日

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数升0.23%至118.76，结束此
前连续四个月跌势，上月修正后为降0.72%；另外，6月人民币名义有效汇率指数升0.48%至1
15.88，结束连五月下降，上月修正后为降0.50%。

    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
            实际有效汇  实际环比  名义有效汇  名义环比
            率                    率          
 2017年6月      118.76     0.23%      115.88     0.48%
 2017年5月      118.49    -0.72%      115.33    -0.50%
 2017年4月      119.35    -0.89%      115.91    -0.63%
 2017年3月      120.42    -1.36%      116.65    -0.60%
 2017年2月      122.08    -0.98%      117.36    -0.95%
 2017年1月      123.29     0.37%      118.49    -0.07%
  2016年12      122.84     1.02%      118.57     0.80%
        月                                    
  2016年11       121.6     0.58%      117.63     0.36%
        月                                    
  2016年10       120.9    -0.22%      117.21     0.21%
        月                                    
 2016年9月      121.17     0.34%      116.96    -0.10%
 2016年8月      120.76    -0.84%      117.08    -0.73%
 2016年7月      121.78    -1.02%      117.94    -1.31%
 2016年6月      123.03    -1.69%       119.5    -1.32%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率**    
                               2017年6月  较上月涨跌
 美元                             6.8019       0.13%
 欧元                             7.6389      -0.21%
 百日圆                           6.1367      -2.63%
 港元                            0.87228       0.24%
 英镑                             8.7058      -2.28%
 澳元                             5.1346       1.24%
 新西兰元                         4.9088       0.48%
 新加坡元                         4.9155      -0.45%
 瑞士法郎                         7.0264      -0.06%
 加元                             5.1093       0.43%
 林吉特                          0.62847      -0.62%
 卢布                             8.5123      -2.33%
 兰特                              1.896       3.94%
 韩元                             166.04       0.09%
 迪拉姆                           0.5399       0.07%
 里亚尔                          0.55128       0.07%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名
义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国
货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实
际有效汇率。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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