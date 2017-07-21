《中国人民币有效汇率变动情况表》--7月21日

路透上海7月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数升0.23%至118.76，结束此 前连续四个月跌势，上月修正后为降0.72%；另外，6月人民币名义有效汇率指数升0.48%至1 15.88，结束连五月下降，上月修正后为降0.50%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年6月 118.76 0.23% 115.88 0.48% 2017年5月 118.49 -0.72% 115.33 -0.50% 2017年4月 119.35 -0.89% 115.91 -0.63% 2017年3月 120.42 -1.36% 116.65 -0.60% 2017年2月 122.08 -0.98% 117.36 -0.95% 2017年1月 123.29 0.37% 118.49 -0.07% 2016年12 122.84 1.02% 118.57 0.80% 月 2016年11 121.6 0.58% 117.63 0.36% 月 2016年10 120.9 -0.22% 117.21 0.21% 月 2016年9月 121.17 0.34% 116.96 -0.10% 2016年8月 120.76 -0.84% 117.08 -0.73% 2016年7月 121.78 -1.02% 117.94 -1.31% 2016年6月 123.03 -1.69% 119.5 -1.32% **中国外汇交易中心人民币兑各主要币种中间价月平均汇率** 2017年6月 较上月涨跌 美元 6.8019 0.13% 欧元 7.6389 -0.21% 百日圆 6.1367 -2.63% 港元 0.87228 0.24% 英镑 8.7058 -2.28% 澳元 5.1346 1.24% 新西兰元 4.9088 0.48% 新加坡元 4.9155 -0.45% 瑞士法郎 7.0264 -0.06% 加元 5.1093 0.43% 林吉特 0.62847 -0.62% 卢布 8.5123 -2.33% 兰特 1.896 3.94% 韩元 166.04 0.09% 迪拉姆 0.5399 0.07% 里亚尔 0.55128 0.07% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名 义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国 货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实 际有效汇率。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)