《中国企业债发行日程表》--5月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宜昌高新 8 7 5/17簿记建档 -- AA+ 5/18-5/19 东方花旗证券 投资开发公司双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次