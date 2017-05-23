《中国企业债发行日程表》--5月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *咸宁高新投资集团 10 10 5/31簿记建档 -- AA 6/1-6/7 长江证券 双创孵化专项债 (第3-6年末偿还15%本金\7-10年偿还10%本金) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *上限6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 -- AA 5/26-5/31 中泰证券 城市投资开发城市地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 云南水务投资 5.5 10 5/26簿记建档 -- AA+ 5/31-6/1 华泰联合证券 (第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次