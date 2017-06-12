《中国企业债发行日程表》--6月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 襄阳高新投资 8 7 6/9簿记建档 *6.25% AA 6/12-6/14 兴业证券 开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 海盐县国资 15 7 6/9簿记建档 *5.80% AA 6/12-6/16 国信证券 经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 武汉地铁集团 15 可续期 6/14簿记建档 -- AAA 6/15-6/16 海通证券 (每3个计息年度为1个重定价周期) ========================================================================================= 湖北交通 10 可续期 6/15簿记建档 -- AAA 6/16-6/20 海通证券 投资集团 (每5个计息年度为一个周期) 银河证券 ========================================================================================= 黑龙江鹤城 20 7 6/16簿记建档 -- AA 6/19-6/20 民族证券 建设投资发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 新疆巴州国源 16 7 6/16簿记建档 -- AA+ 6/19-6/20 信达证券 国有资产投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中信银行乌鲁木齐分行提供流动性支持) ========================================================================================= 石首市博雅 8.6 7 6/14簿记建档 -- AA- 6/15-6/21 长江证券 城市建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次