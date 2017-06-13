《中国企业债发行日程表》--6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *阿克苏 7 7 6/20簿记建档 -- AA 6/21-6/23 红塔证券 纺织城发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *吉首华泰国资 5 7 6/20簿记建档 -- AA 6/21-6/22 财富证券 投资管理城市地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= *湖北松滋金松 10 7 6/20簿记建档 -- AA- 6/21-6/27 长江证券 投资控股集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 襄阳高新投资 8 7 6/9簿记建档 6.25% AA 6/12-6/14 兴业证券 开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 海盐县国资 15 7 6/9簿记建档 5.80% AA 6/12-6/16 国信证券 经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 武汉地铁集团 15 可续期 6/14簿记建档 *上限5.55% AAA 6/15-6/16 海通证券 (每3个计息年度为1个重定价周期) ========================================================================================= 湖北交通 10 可续期 6/15簿记建档 -- AAA 6/16-6/20 海通证券 投资集团 (每5个计息年度为一个周期) 银河证券 ========================================================================================= 黑龙江鹤城 20 7 6/16簿记建档 -- AA 6/19-6/20 民族证券 建设投资发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 新疆巴州国源 16 7 6/16簿记建档 -- AA+ 6/19-6/20 信达证券 国有资产投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中信银行乌鲁木齐分行提供流动性支持) ========================================================================================= 石首市博雅 8.6 7 6/14簿记建档 *上限7.00% AA- 6/15-6/21 长江证券 城市建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为