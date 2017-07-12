《中国企业债发行日程表》--7月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *伟驰控股集团 3 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/24 浙商证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *厦门轨道 10 9 7/19簿记建档 -- AAA 7/20-7/21 海通证券 交通集团 (附第3、6年末投资者选择权) ========================================================================================= *常德市鼎力实业 17 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/21 财富证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *荆州市城市 14.9 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/26 长江证券 建设投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *嵊州市投资控股 17 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/26 国信证券 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 宿迁城市建设 3 7 7/10簿记建档 5.30% AA+ 7/11-7/13 长江证券 投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 望城经济开发区 12 10 7/11簿记建档 *5.73% AA 7/12-7/13 财富证券 铜官循环经济工业基地投资开发建设公司 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金) 地下管廊建设专项债 (中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市郧阳区 9 7 7/7簿记建档 6.40% AA- 7/10-7/14 长江证券 城市投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团担保) ========================================================================================= 红河州开发 10 7 7/11簿记建档 上限6.50% AA 7/12-7/14 中信建投证券 投资公司地下管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 永州城市建设 13 7 7/12簿记建档 上限6.50% AA 7/13-7/14 财富证券 投资发展公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 蚌埠经济开发区 11.6 7 7/12簿记建档 上限7.00% AA 7/13-7/14 民族证券 投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 诸城市经济 15 7 7/11簿记建档 *5.37% AA 7/12-7/17 申万宏源证券 开发投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 营口北海新区 4 7 7/11簿记建档 *7.19% AA 7/12-7/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 高邮经济发展 6 7 7/12簿记建档 上限6.20% AA 7/13-7/17 兴业证券 总公司 (第3-7年末偿还20%本金/江苏信用再担保集团提供担保) ========================================================================================= 启东创新型 12 7 7/13簿记建档 *上限6.00% AA 7/14-7/18 中信建投证券 经济园开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 沛县国有资产 13.1 7 7/14簿记建档 -- AA 7/17-7/19 东吴证券 经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广德县国有 14 7 7/17簿记建档 -- AA 7/18-7/20 广发证券 资产投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 诸暨市国有 13 7 7/17簿记建档 -- AA+ 7/18-7/20 中信建投证券 资产经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 丹阳投资集团 15 7 7/17簿记建档 -- AA 7/18-7/20 海通证券 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳白云城市 4.6 7 7/14簿记建档 -- AA 7/17-7/21 华龙证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 南京浦口交通 6.8 7 7/18簿记建档 -- AA 7/19-7/21 海通证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/南京大江北国资投资集团担保) ========================================================================================= 温州民科 12 7 7/17簿记建档 -- AA 7/18-7/24 国信证券 产业基地开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 襄阳经济技术 8 7 7/18簿记建档 -- AA 7/19-7/25 湘财证券 开发区投资建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 南通市崇川区 15 5 7/18簿记建档 -- AA 7/19-7/21 东北证券 保障性住房建设 (第3-5年末偿还30%、30%、40%本金/南通新家园农业投资发展任差额补偿人) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次