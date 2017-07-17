《中国企业债发行日程表》--7月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *四川秦巴 7 7 7/24簿记建档 -- AA 7/25-7/26 渤海证券 新城投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *遵义红花岗城市 6.9 7 7/24簿记建档 -- AA 7/25-7/31 华创证券 建设投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *靖江市滨江新城 9.7 7 7/24簿记建档 -- AA 7/25-7/27 海通证券 投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 启东创新型 12 7 7/13簿记建档 5.16% AA 7/14-7/18 中信建投证券 经济园开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 沛县国有资产 13.1 7 7/14簿记建档 *5.98% AA 7/17-7/19 东吴证券 经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广德县国有 14 7 7/17簿记建档 上限6.70% AA 7/18-7/20 广发证券 资产投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 诸暨市国有 13 7 7/17簿记建档 上限5.80% AA+ 7/18-7/20 中信建投证券 资产经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 丹阳投资集团 15 7 7/17簿记建档 上限6.00% AA 7/18-7/20 海通证券 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳白云城市 4.6 7 7/14簿记建档 *6.48% AA 7/17-7/21 华龙证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 南京浦口交通 6.8 7 7/18簿记建档 *上限5.60% AA 7/19-7/21 海通证券 建设集团 (第3-7年末偿还20%本金/南京大江北国资投资集团担保) ========================================================================================= 厦门轨道 10 9 7/19簿记建档 -- AAA 7/20-7/21 海通证券 交通集团 (附第3、6年末投资者选择权) ========================================================================================= 常德市鼎力实业 17 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/21 财富证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 温州民科 12 7 7/17簿记建档 上限7.10% AA 7/18-7/24 国信证券 产业基地开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 伟驰控股集团 3 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/24 浙商证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 桂阳县城市 14 7 7/20簿记建档 -- AA 7/21-7/24 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 襄阳经济技术 8 7 7/18簿记建档 *上限7.00% AA 7/19-7/25 湘财证券 开发区投资建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州市城市 14.9 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/26 长江证券 建设投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资控股 17 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/26 国信证券 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 岳阳惠华 9 7 7/21簿记建档 -- AA 7/24-7/26 西南证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 张家界市经济 10 10 7/21簿记建档 -- AA 7/24-7/26 广州证券 发展投资集团 (第3-10年末偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 重庆大足永晟 3.75 7 7/21簿记建档 -- AA 7/24-7/25 东方花旗证券 实业发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 进贤县城市 12 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/24-7/26 天风证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 六安市金安区 11.9 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/24-7/26 国泰君安证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 昆明滇池投资 15.5 7 7/21簿记建档 -- AA+ 7/24-7/26 摩根士丹利华鑫证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴宁市永业 5 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/24-7/26 中泰证券 基础设施建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/广东省融资再担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵州六盘水 8 7 7/21簿记建档 -- AA 7/24-7/28 长江证券 攀登开发投资贸易 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 古蔺县国有 6.4 7 7/21簿记建档 -- AA 7/24-/7/28 国开证券 资产经营 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 南通市崇川区 15 5 7/18簿记建档 *上限6.50% AA 7/19-7/21 东北证券 保障性住房建设 (第3-5年末偿还30%、30%、40%本金/南通新家园农业投资发展任差额补偿人) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次