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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 16:00 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月22日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
 ---------------------------------------------------------------------、
  山东        180.93      3        *4.04%       一般地方债   5/22
              103.41      5        *4.20%
              103.41      7        *4.23%
              173.97      5        *4.21%       专项地方债   5/22
 *内蒙古       70.5       3         4.43%       一般地方债   5/23
               70.5       5         4.45%
               70.5       7         4.52%
               
 *四川         60         3        *4.29%     一般地方债   5/23
               60         5        *4.35%
               60         7        *4.44%
               20        10        *4.34%
               30         3        *4.38%      专项地方债   5/23
               30         5        *4.39%
               30         7        *4.44%
               10        10        *4.34%
 *广西        110         3        周二招标     一般地方债   5/24
              220         5     
              220         7
 *湖北         41         5        周四招标     一般地方债   5/26
               59         7                     专项地方债  
 ---------------------------------------------------------------------
    
    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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