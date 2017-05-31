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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:52 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月31日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体     规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *河南          84.8265   3年      周五招标     一般地方债     6/5
               142        5年
               142        7年
                86       10年
                25.4211   5年      周五招标     专项地方债     6/5
 *上海         154.6      5年       6/5招标     专项地方债     6/6
               100        7年
               154.6     10年
 *福建          10.959    3年       6/6招标     一般地方债     6/7
                32.1      5年
                32.1      7年
                32.1     10年
                73.8298   5年       6/6招标     专项地方债     6/7
                36.9      7年
                36.9     10年  
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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