《中国地方债发行日程表》--6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *河北 46 7年 4.05% 一般地方债 6/13 125 5年 4.00% 专项地方债 150 7年 4.08% 75 10年 4.07% *陕西 50 3年 4.00% 一般地方债 6/13 75 5年 4.05% 75 7年 4.10% 50 10年 4.10% 10 5年 4.00% 专项地方债 *新疆 112.2 5年 周二招标 一般地方债 6/14 112.2 10年 10 5年 专项地方债 *海南 16 3年 周四招标 一般地方债 6/16 34 7年 24 10年 *甘肃 110 3年 周四招标 一般地方债 6/16 62.5693 5年 30 3年 专项地方债 43.1511 7年 *山西 38 5年 周五招标 一般地方债 6/19 79.5 7年 182.5 5年 专项地方债 20 7年 宁夏 28.8041 3年 *3.99% 一般地方债 6/12 42 5年 *4.09% 42 7年 *4.23% 29 10年 *4.28% 14.2371 5年 *4.08% 专项地方债 6/12 9 7年 *4.20% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为