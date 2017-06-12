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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 15:55 BJT

《中国地方债发行日程表》--6月12日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体     规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *河北          46        7年       4.05%       一般地方债     6/13
               125        5年       4.00%       专项地方债     
               150        7年       4.08%      
                75       10年       4.07%
 *陕西          50        3年       4.00%       一般地方债     6/13
                75        5年       4.05%
                75        7年       4.10%
                50       10年       4.10%
                10        5年       4.00%       专项地方债     
 *新疆         112.2      5年      周二招标     一般地方债     6/14
               112.2     10年      
                10        5年                   专项地方债     
 *海南          16        3年      周四招标     一般地方债     6/16
                34        7年   
                24       10年
 *甘肃         110        3年      周四招标     一般地方债     6/16
                62.5693   5年 
                30        3年                   专项地方债     
                43.1511   7年   
 *山西          38        5年      周五招标     一般地方债     6/19
                79.5      7年                
               182.5      5年                   专项地方债
                20        7年 
  宁夏          28.8041   3年       *3.99%      一般地方债     6/12
                42        5年       *4.09%
                42        7年       *4.23%
                29       10年       *4.28%
                14.2371   5年       *4.08%      专项地方债     6/12
                 9        7年       *4.20%
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   注:*代表新增(完)
    
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