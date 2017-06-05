《中国地方债发行日程表》--6月5日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 福建 10.959 3年 周二招标 一般地方债 6/7 32.1 5年 32.1 7年 32.1 10年 73.8298 5年 周二招标 专项地方债 6/7 36.9 7年 36.9 10年 *贵州 60 5年 周四招标 一般地方债 6/9 40 10年 60 5年 周四招标 专项地方债 6/9 40 10年 *四川 120 3年 周四招标 一般地方债 6/9 120 5年 120 7年 40 10年 *宁夏 28.8041 3年 周五招标 一般地方债 6/12 42 5年 42 7年 29 10年 14.2371 5年 周五招标 专项地方债 6/12 9 7年 河南 84.8265 3年 *4.12% 一般地方债 6/5 142 5年 *4.20% 142 7年 *4.31% 86 10年 *4.32% 25.4211 5年 *4.18% 专项地方债 6/5 上海 154.6 5年 *3.75% 专项地方债 6/6 100 7年 *3.86% 154.6 10年 *3.83% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为