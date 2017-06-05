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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 11:20 BJT

《中国地方债发行日程表》--6月5日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体     规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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  福建          10.959    3年      周二招标     一般地方债     6/7
                32.1      5年
                32.1      7年
                32.1     10年
                73.8298   5年      周二招标     专项地方债     6/7
                36.9      7年
                36.9     10年  
 *贵州          60        5年      周四招标     一般地方债     6/9
                40       10年
                60        5年      周四招标     专项地方债     6/9
                40       10年
 *四川         120        3年      周四招标     一般地方债     6/9
               120        5年
               120        7年
                40       10年
 *宁夏          28.8041   3年      周五招标     一般地方债     6/12
                42        5年
                42        7年
                29       10年
                14.2371   5年      周五招标     专项地方债     6/12
                 9        7年
  河南          84.8265   3年       *4.12%      一般地方债     6/5
               142        5年       *4.20%
               142        7年       *4.31%
                86       10年       *4.32%
                25.4211   5年       *4.18%      专项地方债     6/5
  上海         154.6      5年       *3.75%      专项地方债     6/6
               100        7年       *3.86%
               154.6     10年       *3.83%
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   注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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