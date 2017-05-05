《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--5月5日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016/6/7 2017/6/16 6 2.85 2,070 2016/12/16 2017/7/13 6 2.85 1,230 2017/1/13 2017/7/13 12 3.00 565 2016/7/13 2017/7/18 12 3.00 395 2016/7/18 2017/7/24 6 2.95 1,385 2017/1/24 2017/8/15 6 2.95 1,500 2017/2/15 2017/8/15 12 3.00 1,375 2016/8/15 2017/9/7 12 3.00 810 2016/9/7 2017/9/7 6 2.95 885 2017/3/7 2017/9/16 6 3.05 1,135 2017/3/16 2017/10/13 12 3.00 840 2016/10/13 2017/10/17 6 3.05 1,280 2017/4/17 2017/10/18 12 3.00 2,275 2016/10/18 2017/11/3 12 3.00 2,070 2016/11/3 2017/11/16 12 3.00 1,225 2016/11/16 2017/12/6 12 3.00 1,880 2016/12/6 2017/12/16 12 3.00 1,870 2016/12/16 2018/1/13 12 3.00 1,825 2017/1/13 2018/1/24 12 3.10 1,070 2017/1/24 2018/2/15 12 3.10 2,435 2017/2/15 2018/3/7 12 3.10 1,055 2017/3/7 2018/3/16 12 3.20 1,895 2017/3/16 2018/4/17 12 3.20 3,675 2017/4/17 总计 38,783 注：2017年1月24日，央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95% 和3.10%，为MLF创设以来利率首次上调。此后，央行在3月16日操作中再次上调六个月和一 年期利率10bp，至3.05%和3.20%。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为