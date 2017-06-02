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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 13:19 BJT

《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--6月2日

    路透北京6月2日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend
ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性
银行。
    
    MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债
等优质债券作为合格质押品。
    
    以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览：
    
    累计未到期余额：41,578亿元
  到期日期    操作期限(   中标利率(%)  金额(亿元)    操作日期
                 月)                               
 2017/6/6         6          2.85           1,510  2016/12/6
 2017/6/7         12         3.00             733  2016/6/7
 2017/6/16        6          2.85           2,070  2016/12/16
 2017/7/13        6          2.85           1,230  2017/1/13
 2017/7/13        12         3.00             565  2016/7/13
 2017/7/18        12         3.00             395  2016/7/18
 2017/7/24        6          2.95           1,385  2017/1/24
 2017/8/15        6          2.95           1,500  2017/2/15
 2017/8/15        12         3.00           1,375  2016/8/15
 2017/9/7         12         3.00             810  2016/9/7
 2017/9/7         6          2.95             885  2017/3/7
 2017/9/16        6          3.05           1,135  2017/3/16
 2017/10/13       12         3.00             840  2016/10/13
 2017/10/17       6          3.05           1,280  2017/4/17
 2017/10/18       12         3.00           2,275  2016/10/18
 2017/11/3        12         3.00           2,070  2016/11/3
 2017/11/12       6          3.05            665   2017/5/12
 2017/11/16       12         3.00           1,225  2016/11/16
 2017/12/6        12         3.00           1,880  2016/12/6
 2017/12/16       12         3.00           1,870  2016/12/16
 2018/1/13        12         3.00           1,825  2017/1/13
 2018/1/24        12         3.10           1,070  2017/1/24
 2018/2/15        12         3.10           2,435  2017/2/15
 2018/3/7         12         3.10           1,055  2017/3/7
 2018/3/16        12         3.20           1,895  2017/3/16
 2018/4/17        12         3.20           3,675  2017/4/17
 2018/5/12        12         3.20           3,925  2017/5/12
    总计                                   41,578  
    注：2017年1月24日，央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95%
和3.10%，为MLF创设以来利率首次上调。此后，央行在3月16日操作中再次上调六个月和一
年期利率10bp，至3.05%和3.20%。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 边竞)
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