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公司新闻(中文) | 2017年 3月 1日 星期三 08:24 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月1日

 
  新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     3/1      沪　　康隆达　　732665　　 2,500       21.40      22.99   中信建投  3/3
     3/1      沪　　拉芳家化　732630　　 4,360       18.39      22.99   广发证券　3/3
     3/1      深　　光库科技　300620　　 2,200       11.43      22.99   安信证券　3/3
     3/2      沪　　中持股份　732903　　2,560.95     *9.88     *22.98   中投证券　3/6
     3/2      深　　博士眼镜　300622     2,145       *9.83     *22.98   中德证券　3/6
     3/2      沪　　克来机电　732960　　 2,000        9.51      22.99   华泰联合　3/6
     3/3      深　　维业股份　300621　　 3,400        --         --     国海证券　3/7
     3/3      深　　捷捷微电　300623　　 2,360        --         --     西南证券　3/7
     3/3      沪　　诚意药业　732811　　 2,130        --         --     东兴证券  3/7
     3/7      沪　　绝味食品　732517　　 5,000        --         --     海通证券　3/9
     3/7      沪　　新泉股份　732179     3,985　      --         --     中信建投　3/9
     3/7      深　　三雄极光　300625　　 7,000        --         --     广发证券　3/9
     3/8      深　　美芝股份　002856     2,534        --         --     华创证券　3/10
     3/8      深　　捷荣技术　002855　　 6,000        --         --     东方花旗　3/10
     3/8      沪　　碳元科技　732133　　 5,200        --         --     中信证券　3/10
    *3/9      深　　华瑞股份　300626　　 2,500        --         --     中泰证券　3/13    　
     3/14     沪　　常青股份　732768　　 5,100       16.32      22.99   东方花旗　3/16 
     3/14     沪　　元成股份　732388     2,500       12.10      22.99　 海通证券　3/16
     3/15     沪　　天域生态　732717　　4,317.79     14.63      22.99   中德证券　3/17
     3/16     沪　　圣龙股份　732178　　 5,000        7.53      22.99   国信证券　3/20    
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     3/1    深　　金银河　            　 1,868     10.98      22.98    民生证券
    *3/2    深　　科达利　            　 3,500     37.70      22.99    中金公司
     --     沪　　三星新材               2,200     12.26      22.99    国信证券
     --     沪　　海量数据               2,050      9.99      19.82    国海证券
     --     深　　麦格米特            　 4,450     12.17      22.99    华林证券
     --     深　　尚品宅配               2,700　　 54.35      22.99    招商证券
     --     深　　寒锐钴业               3,000　   12.45      22.99    民生证券
     --     沪　　牧高笛　               1,669     16.37      22.99    国泰君安
     --     沪　　至正股份            　 1,870     10.61      22.99    申万宏源
     --     深　　皮阿诺　            　 1,560     31.03      22.99    长城证券
     --     沪　　大千生态            　 2,175     15.26      22.97    德邦证券
     --     深　　道道全　               2,500     47.30      22.99    中信建投

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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