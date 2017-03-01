《中国已公布新股发行上市日程表》--3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 21.40 22.99 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 18.39 22.99 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 11.43 22.99 安信证券 3/3 3/2 沪 中持股份 732903 2,560.95 *9.88 *22.98 中投证券 3/6 3/2 深 博士眼镜 300622 2,145 *9.83 *22.98 中德证券 3/6 3/2 沪 克来机电 732960 2,000 9.51 22.99 华泰联合 3/6 3/3 深 维业股份 300621 3,400 -- -- 国海证券 3/7 3/3 深 捷捷微电 300623 2,360 -- -- 西南证券 3/7 3/3 沪 诚意药业 732811 2,130 -- -- 东兴证券 3/7 3/7 沪 绝味食品 732517 5,000 -- -- 海通证券 3/9 3/7 沪 新泉股份 732179 3,985 -- -- 中信建投 3/9 3/7 深 三雄极光 300625 7,000 -- -- 广发证券 3/9 3/8 深 美芝股份 002856 2,534 -- -- 华创证券 3/10 3/8 深 捷荣技术 002855 6,000 -- -- 东方花旗 3/10 3/8 沪 碳元科技 732133 5,200 -- -- 中信证券 3/10 *3/9 深 华瑞股份 300626 2,500 -- -- 中泰证券 3/13 3/14 沪 常青股份 732768 5,100 16.32 22.99 东方花旗 3/16 3/14 沪 元成股份 732388 2,500 12.10 22.99 海通证券 3/16 3/15 沪 天域生态 732717 4,317.79 14.63 22.99 中德证券 3/17 3/16 沪 圣龙股份 732178 5,000 7.53 22.99 国信证券 3/20 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 3/1 深 金银河 1,868 10.98 22.98 民生证券 *3/2 深 科达利 3,500 37.70 22.99 中金公司 -- 沪 三星新材 2,200 12.26 22.99 国信证券 -- 沪 海量数据 2,050 9.99 19.82 国海证券 -- 深 麦格米特 4,450 12.17 22.99 华林证券 -- 深 尚品宅配 2,700 54.35 22.99 招商证券 -- 深 寒锐钴业 3,000 12.45 22.99 民生证券 -- 沪 牧高笛 1,669 16.37 22.99 国泰君安 -- 沪 至正股份 1,870 10.61 22.99 申万宏源 -- 深 皮阿诺 1,560 31.03 22.99 长城证券 -- 沪 大千生态 2,175 15.26 22.97 德邦证券 -- 深 道道全 2,500 47.30 22.99 中信建投 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
百利得(KSS): Key Safety Systems Inc 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透米兰6月16日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五称，中国银行 已向意大利税务当局支付2,000万欧元(2,230万美元)，以了结与其米兰分支一反洗钱案相关的税务争端。