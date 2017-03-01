《中国已公布新股发行上市日程表》--3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola

路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。