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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 11:05 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月16日

 
  新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     3/16     沪　　圣龙股份　732178　　 5,000        7.53      22.99   国信证券　3/20
     3/16     沪　　欧派家居　732833     4,151       50.08      22.99   国泰君安　3/20
     3/17     沪　　广州港　　780228　　69,868       *2.29     *22.98   中金公司　3/21
     3/20     沪　　得邦照明　732303　　 6,000        --         --     浙商证券  3/22
     3/20     沪　　美思德　　732041     2,500        --         --     广发证券　3/22
     3/22     深　　洁美科技　002859    2,633.8       --         --     国信证券　3/24
     3/22     沪　　惠达卫浴　732385　　 7,104        --         --     平安证券　3/24
     3/23     深　　达安股份　300635　　 2,120        --         --     国金证券　3/27
     3/23     沪    金麒麟    732586     5,250        --         --     国金证券　3/27
     3/23     沪　　龙蟠科技　732906     5,200        --         --     国泰君安　3/27
    *3/24     深    开立医疗  300633     4,001        --         --     长城证券  3/28
    *3/24     深    光莆股份  300632     2,895        --         --     中信建投  3/28
    *3/24     沪    美诺华    732538     3,000        --         --     浙商证券  3/28
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     3/16   深　　维业股份            　 3,400      8.60      22.99    国海证券
    *3/17   深　　亿联网络            　 1,867     88.67      15.76    中金公司
    *3/17   沪　　绝味食品            　 5,000     16.09      22.99    海通证券
    *3/17   沪　　新泉股份               3,985　   14.01      20.26    中信建投
    *3/17   深　　三雄极光            　 7,000     19.30      22.99    广发证券
     --     深　　美芝股份               2,534     11.61      22.99    华创证券
     --     深　　捷荣技术            　 6,000      6.54      22.99    东方花旗
     --     沪　　碳元科技            　 5,200      7.87      22.98    中信证券
     --     深　　华瑞股份            　 2,500      7.50      22.98    中泰证券
     --     沪　　泰禾光电               1,899     21.91      22.98    东方花旗
     --     深　　华测导航            　 2,980     12.77      22.17    广发证券
     --     深　　三晖电气            　 2,000     10.26      22.98    民生证券
     --     深　　新劲刚　              1,666.67    8.28      22.97    恒泰长财
     --     深　　久吾高科               1,610     11.97      22.98    国泰君安    　
     --     沪　　常青股份               5,100     16.32      22.99    东方花旗　 
     --     沪　　元成股份               2,500     12.10      22.99　  海通证券　 
     --     深　　普利制药             3,052.9405  11.49      22.99    海通证券
     --     深　　快意电梯               8,370      6.10      22.98    东吴证券　 
     --     沪　　天域生态              4,317.79   14.63      22.99    中德证券　 
     --     深　　力盛赛车               1,580     10.67      22.98    申万宏源　 
    　 
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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