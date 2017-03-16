《中国已公布新股发行上市日程表》--3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/16 沪 圣龙股份 732178 5,000 7.53 22.99 国信证券 3/20 3/16 沪 欧派家居 732833 4,151 50.08 22.99 国泰君安 3/20 3/17 沪 广州港 780228 69,868 *2.29 *22.98 中金公司 3/21 3/20 沪 得邦照明 732303 6,000 -- -- 浙商证券 3/22 3/20 沪 美思德 732041 2,500 -- -- 广发证券 3/22 3/22 深 洁美科技 002859 2,633.8 -- -- 国信证券 3/24 3/22 沪 惠达卫浴 732385 7,104 -- -- 平安证券 3/24 3/23 深 达安股份 300635 2,120 -- -- 国金证券 3/27 3/23 沪 金麒麟 732586 5,250 -- -- 国金证券 3/27 3/23 沪 龙蟠科技 732906 5,200 -- -- 国泰君安 3/27 *3/24 深 开立医疗 300633 4,001 -- -- 长城证券 3/28 *3/24 深 光莆股份 300632 2,895 -- -- 中信建投 3/28 *3/24 沪 美诺华 732538 3,000 -- -- 浙商证券 3/28 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 3/16 深 维业股份 3,400 8.60 22.99 国海证券 *3/17 深 亿联网络 1,867 88.67 15.76 中金公司 *3/17 沪 绝味食品 5,000 16.09 22.99 海通证券 *3/17 沪 新泉股份 3,985 14.01 20.26 中信建投 *3/17 深 三雄极光 7,000 19.30 22.99 广发证券 -- 深 美芝股份 2,534 11.61 22.99 华创证券 -- 深 捷荣技术 6,000 6.54 22.99 东方花旗 -- 沪 碳元科技 5,200 7.87 22.98 中信证券 -- 深 华瑞股份 2,500 7.50 22.98 中泰证券 -- 沪 泰禾光电 1,899 21.91 22.98 东方花旗 -- 深 华测导航 2,980 12.77 22.17 广发证券 -- 深 三晖电气 2,000 10.26 22.98 民生证券 -- 深 新劲刚 1,666.67 8.28 22.97 恒泰长财 -- 深 久吾高科 1,610 11.97 22.98 国泰君安 -- 沪 常青股份 5,100 16.32 22.99 东方花旗 -- 沪 元成股份 2,500 12.10 22.99 海通证券 -- 深 普利制药 3,052.9405 11.49 22.99 海通证券 -- 深 快意电梯 8,370 6.10 22.98 东吴证券 -- 沪 天域生态 4,317.79 14.63 22.99 中德证券 -- 深 力盛赛车 1,580 10.67 22.98 申万宏源 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”