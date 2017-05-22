《中国已公布新股发行上市日程表》--5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/22 深 圣邦股份 300661 1,500 29.82 22.99 中信证券 5/24 5/23 深 智能自控 002877 3,056 *8.40 *22.99 华泰联合 5/25 5/24 沪 恒为科技 732496 2,500 -- -- 招商证券 5/26 5/25 深 科锐国际 300662 4,500 -- -- 中信建投 5/31 5/25 深 科蓝软件 300663 3,286 -- -- 海通证券 5/31 6/1 沪 中马传动 732767 5,333 11.19 22.98 九州证券 6/5 *6/1 沪 惠发股份 732536 3,000 -- -- 民生证券 6/5 *6/1 深 长缆科技 002879 3,500 -- -- 安信证券 6/5 *6/2 深 卫光生物 002880 2,700 -- -- 平安证券 6/6 6/7 沪 诚邦股份 732316 5,082 6.82 22.98 申万宏源 6/9 *6/13 沪 浙商证券 780878 33,333.34 *8.45 *22.98 东兴证券 6/15 *6/15 沪 日盈电子 732286 2,201.9 *7.93 *22.97 中信证券 6/19 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 侨源气体 300646 3,000 -- -- 申万宏源 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- 暂缓发行 沪 永安行 732776 2,400 -- -- 中金公司 -- 暂缓发行 沪 今创集团 732680 4,200 -- -- 中信建投 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 5/22 沪 顶点软件 2,105 19.05 22.98 东方花旗 *5/23 深 晶瑞股份 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 *5/23 深 弘信电子 2,600 7.77 22.94 兴业证券 -- 沪 华荣股份 8,277 7.59 22.98 国金证券 -- 沪 艾艾精工 1,667 9.81 22.98 长江证券 -- 深 三利谱 2,000 19.12 22.99 国信证券 -- 深 中孚信息 2,040 12.85 22.98 民生证券 -- 沪 日播时尚 6,000 7.08 22.99 海通证券 -- 深 延江股份 2,500 19.41 22.84 广发证券 -- 沪 上海洗霸 1,843 17.35 22.98 国泰君安 -- 沪 我乐家居 4,000 9.87 22.97 招商证券 -- 深 安奈儿 2,500 17.07 22.99 中信证券 -- 深 元隆雅图 1,884 14.48 22.75 国泰君安 -- 沪 华脉科技 3,400 11.26 22.98 广发证券 -- 深 江苏雷利 2,527 50.19 22.99 中信建投 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为