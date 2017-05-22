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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 09:35 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月22日

 
  新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     5/22     深    圣邦股份  300661     1,500       29.82      22.99    中信证券  5/24
     5/23     深　　智能自控　002877     3,056       *8.40     *22.99    华泰联合　5/25    
     5/24     沪    恒为科技  732496     2,500        --         --      招商证券  5/26
     5/25     深    科锐国际  300662     4,500        --         --      中信建投  5/31
     5/25     深    科蓝软件  300663     3,286        --         --      海通证券  5/31
     6/1      沪　　中马传动　732767     5,333       11.19      22.98    九州证券　6/5
    *6/1      沪　　惠发股份　732536     3,000        --         --      民生证券　6/5
    *6/1      深　　长缆科技　002879　　 3,500        --         --      安信证券　6/5
    *6/2      深　　卫光生物　002880　　 2,700        --         --      平安证券　6/6
     6/7      沪　　诚邦股份　732316     5,082        6.82      22.98    申万宏源　6/9
    *6/13     沪    浙商证券  780878   33,333.34     *8.45     *22.98    东兴证券  6/15
    *6/15     沪　　日盈电子　732286　　2,201.9      *7.93     *22.97    中信证券　6/19
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    暂缓发行  深　　侨源气体　300646　　 3,000        --         --      申万宏源　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
    暂缓发行  沪　　永安行　　732776　　 2,400        --         --      中金公司　--
    暂缓发行  沪　  今创集团　732680     4,200        --         --      中信建投　--
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     5/22   沪　　顶点软件            　 2,105     19.05      22.98    东方花旗　　
    *5/23   深    晶瑞股份              2,206.25    6.92      22.98    招商证券
    *5/23   深　　弘信电子               2,600      7.77      22.94    兴业证券
     --     沪    华荣股份               8,277      7.59      22.98    国金证券
     --     沪    艾艾精工               1,667      9.81      22.98    长江证券  
     --     深    三利谱                 2,000     19.12      22.99    国信证券   
     --     深　　中孚信息            　 2,040     12.85      22.98    民生证券　
     --     沪　　日播时尚               6,000      7.08      22.99    海通证券　
     --     深    延江股份               2,500     19.41      22.84    广发证券
     --     沪    上海洗霸               1,843     17.35      22.98    国泰君安
     --     沪    我乐家居               4,000      9.87      22.97    招商证券
     --     深    安奈儿                 2,500     17.07      22.99    中信证券
     --     深    元隆雅图               1,884     14.48      22.75    国泰君安 
     --     沪    华脉科技               3,400     11.26      22.98    广发证券    
     --     深    江苏雷利               2,527     50.19      22.99    中信建投 
    
  注: 1.本表包括新股发行及上市。 
      2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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