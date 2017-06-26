版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 11:24 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月26日

 
  新股发行
  -------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     6/26     沪    睿能科技  732933     2,567       20.20      22.99    东吴证券  6/28
     6/27     沪　　岱美股份　732730　　 4,800      *24.92     *22.92    海通证券　6/29
     6/28     沪　　旭升股份　732305     4,160        --         --      华林证券　6/30
     6/28     深    国科微    300672   2,794.1167     --         --      华泰联合  6/30
     6/29     沪    大元泵业  732757     2,100        --         --      申万宏源  7/3
     6/30     沪    东尼电子  732595     2,500        --         --      渤海证券  7/4
     *7/5     沪    基蛋生物  732387     3,300        --         --      国金证券  7/7
     *7/5     深    建科院    300675     3,666.67     --         --      申万宏源  7/7
     -----------------------------------------------------------------------------------
    暂缓发行  深　　侨源气体　300646　　 3,000        --         --      申万宏源　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
    暂缓发行  沪　　永安行　　732776　　 2,400        --         --      中金公司　--
    暂缓发行  沪　  今创集团　732680     4,200        --         --      中信建投　--
    暂缓发行  沪    地素时尚  732587     6,000        --         --      中金公司  --
    -----------------------------------------------------------------------------------
    
   新股上市:
   -----------------------------------------------------------------------------------
   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     6/26   沪    浙商证券             33,333.34    8.45      22.98    东兴证券   
    *6/27   沪    广州酒家               5,000     13.18      20.28    广发证券  
    *6/27   沪　　日盈电子            　2,201.9     7.93      22.97    中信证券　
    *6/27   深    京泉华                 2,000     15.53      22.61    民生证券
    *6/27   深　　沃特股份            　1,960.8    13.24      22.99    华泰联合    
     --     深　　长缆科技            　 3,500     18.02      22.99    安信证券
     --     深    金龙羽                 8,000      6.20      22.96    东吴证券
     --     沪    三孚股份             3,755.66     9.64      22.99    华龙证券  
     --     深    沪宁股份               2,105     11.00      22.96    广发证券
     --     沪　　志邦股份               4,000     23.47      22.92    国元证券
     --     沪　　君禾股份               2,500      8.93      17.53    华安证券
     --     深    大烨智能               2,700     10.93      22.98    华泰联合 
     --     深    富满电子               2,535      8.11      22.97    国金证券  
     --     沪    百达精工              3,181.33    9.63      22.98    中泰证券  
    
  注: 1.本表包括新股发行及上市。 
      2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐