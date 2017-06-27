《中国已公布新股发行上市日程表》--6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/28 沪 旭升股份 732305 4,160 *11.26 *22.98 华林证券 6/30 6/28 深 国科微 300672 2,794.1167 *8.48 *22.98 华泰联合 6/30 6/29 沪 大元泵业 732757 2,100 -- -- 申万宏源 7/3 *6/29 深 凌霄泵业 002884 1,937 29.11 *16.44 国都证券 7/3 6/30 沪 东尼电子 732595 2,500 -- -- 渤海证券 7/4 7/5 沪 基蛋生物 732387 3,300 -- -- 国金证券 7/7 7/5 深 建科院 300675 3,666.67 -- -- 申万宏源 7/7 *7/5 深 华大基因 300676 4,010 -- -- 中信证券 7/7 *7/18 沪 岱美股份 732730 4,800 24.92 22.92 海通证券 7/20 *7/20 深 绿茵生态 002887 2,000 42.01 22.98 东莞证券 7/24 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 侨源气体 300646 3,000 -- -- 申万宏源 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- 暂缓发行 沪 永安行 732776 2,400 -- -- 中金公司 -- 暂缓发行 沪 今创集团 732680 4,200 -- -- 中信建投 -- 暂缓发行 沪 地素时尚 732587 6,000 -- -- 中金公司 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 6/27 沪 广州酒家 5,000 13.18 20.28 广发证券 6/27 沪 日盈电子 2,201.9 7.93 22.97 中信证券 6/27 深 京泉华 2,000 15.53 22.61 民生证券 6/27 深 沃特股份 1,960.8 13.24 22.99 华泰联合 *6/28 沪 三孚股份 3,755.66 9.64 22.99 华龙证券 -- 深 长缆科技 3,500 18.02 22.99 安信证券 -- 深 金龙羽 8,000 6.20 22.96 东吴证券 -- 深 沪宁股份 2,105 11.00 22.96 广发证券 -- 沪 志邦股份 4,000 23.47 22.92 国元证券 -- 沪 君禾股份 2,500 8.93 17.53 华安证券 -- 深 大烨智能 2,700 10.93 22.98 华泰联合 -- 深 富满电子 2,535 8.11 22.97 国金证券 -- 沪 百达精工 3,181.33 9.63 22.98 中泰证券 -- 沪 睿能科技 2,567 20.20 22.99 东吴证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。