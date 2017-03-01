《中国报摘》--中国证券报3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
* 头版头条:
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。
* 其他:
--截至2月28日，深市披露年度业绩快报或年度报告的834家中小板公司数据显示，当年中小板公司实现平均营业收入35.92亿元人民币，比上年增长17.81%；实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%，创近五年新高。
--Wind数据显示，3月预计有139亿解禁股入市流通，市值规模约1,799.6亿元。4月、5月和6月解禁规模市值也均小于2,000亿元。这意味着在经过了2月天量解禁规模后，A股将迎来为期4个月的相对放松期。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。