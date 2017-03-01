《中国报摘》--中国证券报3月1日

* 头版头条:

--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。

* 其他:

--截至2月28日，深市披露年度业绩快报或年度报告的834家中小板公司数据显示，当年中小板公司实现平均营业收入35.92亿元人民币，比上年增长17.81%；实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%，创近五年新高。

--Wind数据显示，3月预计有139亿解禁股入市流通，市值规模约1,799.6亿元。4月、5月和6月解禁规模市值也均小于2,000亿元。这意味着在经过了2月天量解禁规模后，A股将迎来为期4个月的相对放松期。(完)