《中国报摘》--中国证券报3月16日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在全国两会后的记者会上表示，中国金融体系总体是安全的，不会发生系统性风险，因为有很多应对工具，储备政策许多还没有用。此外，今年准备在香港和内地试行“债券通”。
* 其他:
--深圳证交所日前完成的《2016年个人投资者状况调查报告》显示，相比2015年，2016年投资者结构仍以中小投资者为主，但比例明显降低，投资者的平均证券账户资产量增加；对于2017年股市表现，逾八成投资者情绪总体保持中性偏乐观。
--截至周三，161家A股上市公司发布了一季度业绩预告，预喜公司达129家，占比约为80%，当中有40家公司预计全年净利润同比增长一倍以上；预降的公司有30家，占比约为19%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。