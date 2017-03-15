《中国报摘》--中国证券报3月16日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在全国两会后的记者会上表示，中国金融体系总体是安全的，不会发生系统性风险，因为有很多应对工具，储备政策许多还没有用。此外，今年准备在香港和内地试行“债券通”。

* 其他:

--深圳证交所日前完成的《2016年个人投资者状况调查报告》显示，相比2015年，2016年投资者结构仍以中小投资者为主，但比例明显降低，投资者的平均证券账户资产量增加；对于2017年股市表现，逾八成投资者情绪总体保持中性偏乐观。

--截至周三，161家A股上市公司发布了一季度业绩预告，预喜公司达129家，占比约为80%，当中有40家公司预计全年净利润同比增长一倍以上；预降的公司有30家，占比约为19%。（完）