《中国报摘》--中国证券报3月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
* 头版头条:
--多位专家表示，防风险是今年中国金融领域的一件大事。在全国人大和政协“两会”上，如何夯实金融风险“防火墙”、防范交叉性金融风险、推进监管体制改革等话题将备受关注。
* 其他:
--截至2月28日，创业板603家上市公司披露的业绩快报或年报显示，2016年上述公司合计实现净利润932亿元人民币，同比增长38%，创近五年新高。
--工银瑞信基金新成立的工银瑞信丰淳半年定期开放债券基金，成立规模达到909.55亿元，创下公募基金首发规模新纪录。
--Wind数据显示，截至3月1日收盘，按照申万二级分类，129家地产上市公司中有95家公布2016年业绩预告或业绩快报。其中，预喜企业家数(包括续盈)67家，占比七成以上。
--在保监会对前海人寿做出行政处罚后，中诚信国际将其评级展望由稳定下调为负面。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”