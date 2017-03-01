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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月2日

* 头版头条:

--多位专家表示，防风险是今年中国金融领域的一件大事。在全国人大和政协“两会”上，如何夯实金融风险“防火墙”、防范交叉性金融风险、推进监管体制改革等话题将备受关注。

* 其他:

--截至2月28日，创业板603家上市公司披露的业绩快报或年报显示，2016年上述公司合计实现净利润932亿元人民币，同比增长38%，创近五年新高。

--工银瑞信基金新成立的工银瑞信丰淳半年定期开放债券基金，成立规模达到909.55亿元，创下公募基金首发规模新纪录。

--Wind数据显示，截至3月1日收盘，按照申万二级分类，129家地产上市公司中有95家公布2016年业绩预告或业绩快报。其中，预喜企业家数(包括续盈)67家，占比七成以上。

--在保监会对前海人寿做出行政处罚后，中诚信国际将其评级展望由稳定下调为负面。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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