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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月3日

* 头版头条:

--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。

* 其他:

--保监会数据显示，截至1月末，保险业资金运用余额达13.88万亿元人民币，较年初增长3.63%。其中银行存款2.73万亿元，占比19.68%；债券4.46万亿，占比32.12%；股票和证券投资基金1.78万亿元，占比12.86%；其他投资占比35.34%。

--工信部信息称，2016年中国光伏产业总产值达到3,360亿元，同比增长27%。下一步工信部将继续推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，并引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。

--3月1日涿州市发布文件称，拟实施限购和差别化信贷政策，非本市户籍居民仅允许购买一套住房(含二手房)。为继北三县、怀来县等地之后，又一个实施限购政策的环京城市。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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