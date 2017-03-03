《中国报摘》--中国证券报3月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 头版头条:
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
* 其他:
--保监会数据显示，截至1月末，保险业资金运用余额达13.88万亿元人民币，较年初增长3.63%。其中银行存款2.73万亿元，占比19.68%；债券4.46万亿，占比32.12%；股票和证券投资基金1.78万亿元，占比12.86%；其他投资占比35.34%。
--工信部信息称，2016年中国光伏产业总产值达到3,360亿元，同比增长27%。下一步工信部将继续推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，并引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。
--3月1日涿州市发布文件称，拟实施限购和差别化信贷政策，非本市户籍居民仅允许购买一套住房(含二手房)。为继北三县、怀来县等地之后，又一个实施限购政策的环京城市。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”