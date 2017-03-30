《中国报摘》--中国证券报3月30日

* 头版头条:
--中国金融监管改革持续推进。专家分析，目前更多强调现行金融监管框架下的协调问题，推动金融监管协调机制制度化、实体化并进一步提升其权威性是可行选择。近期，多个监管部门对监管协调做出了明确表态。业内人士预计，金融监管协调方面的改革将提速。
* 其他:
--深圳证券交易所与中国银行在深圳签署战略合作协议，共同推进“一带一路”跨境金融服务。双方将在境内外开展合作，共同服务创新型中小企业，实现信息共享，平台对接。
--中国社会科学院财经战略研究院发布最新研究结果，预测2017年一季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。
--葛洲坝公告，全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司拟收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，收购价格为4.57亿巴西雷亚尔(约1.47亿美元)；加上后续资本金投入等，因收购上述股权所需投入总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔(约2亿美元)。
--记者获悉，北京市教委正在研究论证扩大“多校划片”的政策，并通过随机摇号的方式确定具体的学校学位。此外，北京市住建委针对学区房的交易价格管控将加码，单价超过15万元/平方米的房产，中介机构不得上网。
--中国中车年报显示，2016年公司实现营业收入2,297.22亿元，降幅为5.04%；实现归属于母公司所有者的净利润112.96亿元，降幅为4.42%。基本每股收益为0.41元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)