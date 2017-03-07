《中国报摘》--中国证券报3月8日

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余在回答记者关于“资本市场改革要如何迈大步”的问题时指出，资本市场改革是要迈稳步，而不是“迈大步”。

* 其他:

--证监会副主席姜洋表示，今年证监会对退市提了一些新的要求，一是加强信息披露，防止造假；二是要求中介机构、注册会计师尽到看门人的责任，对财务造假负责；三是正在积极修改完善退市标准；四是加强交易所一线监管。

--银监会副主席曹宇表示，处置代持银行股份是今年工作的一个重点，今年的工作以治理合规性为主。银监会将对不合规行为及时进行监管、通报进展。他还指出，目前还没到投贷联动第二批试点的时候。

--保监会副主席陈文辉表示，保险资金在资本市场起到重要“压舱石”作用。举牌是一种正常市场行为，保险资金应主要做财务投资者。保监会要求保险机构收购上市公司时需要向保监会备案，目前正在制定保险公司收购上市公司备案制的具体实施细则，解决例如备案制引发的监管知情人信息泄露等问题。

--中国工程院院士邓中翰建议，通过精准扶持、技术扶贫方式，为行业领先的自主芯片企业开辟境内上市“绿色通道”。

--东方电气公告称，拟向控股股东东方电气集团购买其持有的东方财务等多家公司股权、设备类资产及知识产权等无形资产，交易金额总计约69.09亿元人民币。(完)