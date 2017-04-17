《中国报摘》--中国证券报4月17日

* 头版头条:
--中国证监会主席刘士余表示，交易所必须依法主动行使全方位的监管职能，包括对公司上市、退市和并购重组的实质性监管。
* 其他:
--数据显示，截至周日（4月16日），已有1,043家中小板和创业板公司发布一季度业绩预告，占中小创公司总数的比例约为70%。其中预喜（含预增、续盈、略增和扭亏）公司达696家，占比66.7%。
--前国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛表示，人民币汇率稳定的积极因素正在不断积累。不宜把加息作为“稳汇率”的手段，要想充分享受汇率浮动带来的好处，根本上还要加速货币政策框架的转型。
--乐视网周日晚间公告，公司拟于近期召开董事会审议重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成重大调整，公司股票周一起停牌。
--中广核技公告，拟通过子公司中广核高新核材集团收购位于河北保定市雄县的中联银杉新材料公司49%股权，本次股权转让价格为1.47亿元人民币，交易完成后，高新核材持有河北中联100%的股权。
--周日上午，国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试，据了解，此后C919还将进行多次高速滑测试。高速滑测试是C919首飞前的最后一关。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)