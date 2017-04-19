《中国报摘》--中国证券报4月19日

* 头版头条:
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
* 其他:
--今年以来已有24只上市公司被举牌，其中天目药业、新黄浦、焦作万方和浪莎股份被多次举牌。从近期举牌信息来看，地方国有资本举牌上市公司的案例越来越多。
--业内人士认为，银监会与证监会此前针对委外投资的监管新政，确立收缩委外投资、缩降商业银行投资杠杆立场同时，也加大了通过公募产品对接委外资金的难度。预计委外投资规模将大幅收缩，部分受托的非银机构将面临长周期“失血”。
--Wind数据显示，截至周二(18日)，已发布2016年报的3,918家新三板公司中，进行利润分配及资本公积金转增股本的公司1,064家，约占27.16%。其中，792家公司拟派发现金股利，派现最高的公司每股派10元人民币。
--中国联通称，拟通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，但具体方案还存在不确定性。
--民生银行公告，该行北京分行航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，目前正在接受公安部门调查。针对媒体报导的涉案金额及具体案情正在调查过程中，公司经营正常。
--江苏国信(*ST 舜船)拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，募资不超过40亿元，用于向控股子公司江苏国际信托增资。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)