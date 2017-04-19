《中国报摘》--中国证券报4月20日

* 头版头条:
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
* 其他:
--据统计，目前市场上有19只沪港深基金未将港股纳入比较基准，且据年报的全部持仓数据统计，有17.5%的沪港深基金港股持仓为零。业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。
--知情人士透露，近日地方银监部门已迅速出击，召集商业银行高层座谈，摸底和排查银行股东资格、入股资金来源等相关情况。
--中国人民大学国家发展与战略研究院发布报告指出，综合GDP增速及其背后的供给和需求力量的变化情况，工业企业利润的增长态势，以及价格指数和景气指数的变化轨迹，可以认为中国宏观经济触底反弹迹象已经全面显露。
--万科已与链家集团签订增资协议，万科将增资30亿元人民币获得链家集团股权。万科相关人士称，“看好链家集团的发展空间”。
--优博讯与万达网络科技集团旗下上海新飞凡电子商务有限公司达成战略合作，双方将基于飞凡开放平台，为实体零售行业提供丰富的线下智能场景应用，构建囊括支付、营销、会员、大数据等元素的智能POS生态圈。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)