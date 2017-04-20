《中国报摘》--中国证券报4月21日

* 头版头条:
--保监会印发《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》，要求强化监管力度，持续整治市场乱象。
* 其他:
--今年一季度，全国税务部门组织税收收入33,317亿元人民币（已扣减出口退税），同比增长11.8%。税务总局收入规划核算司副司长郑小英表示，一季度税收收入增长较快，主要是因为与税收关联度较大的经济指标表现积极，特别是受PPI上涨较快带动，这也反映了宏观经济呈现稳中向好的发展态势。
--中国电建披露非公开发行结果，公司共向七名特定对象非公开发行15.4亿股，募集资金119.99亿元，其中国有企业结构调整基金认购12亿元。
--乐视网称，2016年乐视致新亏损6亿多元，直接导致乐视网净利润下滑。根据目前乐视致新的经营情况，预计2017年乐视大屏实现扭亏为盈，将为乐视网净利润增加数亿元。
--中国石化集团新星石油公司今年计划在雄安新区新增清洁能源供暖面积1,000万平方米，累计达到1,600万平米。
--知情人士透露，《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》已出台，主要整顿对象是在产和在建的违法违规项目。业内人士表示，目前国内电解铝行业产能严重过剩，污染包袱沉重，行业金融风险和社会负担积聚等问题显现，环保、整顿违规违法产能和淘汰落后产能成为电解铝供给侧改革的有效途径。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)