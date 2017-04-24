《中国报摘》--中国证券报4月24日

* 头版头条:
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
* 其他:
--中国央行行长周小川表示，中国政府高度重视金融领域存在的风险，正积极采取措施化解风险。
--中国财政部部长肖捷表示，2017年以来，中国经济发展中的积极因素继续增多，中国有信心实现经济增长6.5%左右的预期目标。
--加码基础设施建设仍是稳增长的重要抓手。业内专家认为，经济增长仍是房地产和基建投资拉动，预计在限贷、限购、限售的房地产调控政策下，投资增速即将面临下行拐点，2017年增速预计最高能达18%左右，全年经济增速将呈前高后低走势。
--中国社科院教授刘煜辉表示，货币市场利率中枢步入上升通道，“间歇性钱紧”将是常态。目前，股市的风险偏好、估值以及流动性溢价都受到下行通道的压制，较好的投资策略是注重资产变现能力，主动压缩资产的久期。
--据浙江省发改委发布的信息称，该省近日对宁波市鄞州区等9个县（市、区）委托下放省级土地管理有关审批权限。按照“能放则放”原则，省级委托下放农村土地综合整治项目、建设用地项目、农用地转用、土地征收等审批权限。
--老白干酒发布公告称，上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团等购买丰联酒业100%股权。交易完成后，丰联酒业将成为上市公司全资子公司。
--天海投资 2016年年报显示，受益于英迈国际并表，去年公司实现营业收入375.61亿元，同比暴增5115.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比增长30.32%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李铮; 审校 乔艳红)