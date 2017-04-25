《中国报摘》--中国证券报4月25日

* 头版头条:
--证券法修订草案24日提请全国人大常委会二审，现行证券法第二章“证券发行”的规定，暂不作修改，待实施注册制改革授权决定的有关措施出台后，根据实施情况，在下次审议时再对相关内容作统筹考虑；监管方面，执法权限、处罚力度双升级；收购方面，增持资金应说明“来路”等。
* 其他:
--今年以来，大消费板块走出了独立于大盘的牛市行情，这是资金“抱团”的结果。分析人士表示，消费板块对整个市场的引领作用有限，而且其仓位和估值均已提升，继续大幅上行不大现实。未来只有资金关注点从此类防御性品种身上移开，才能催生多点开花行情，迎来大盘的企稳乃至反弹。
--工信部部长苗圩表示，今后将从提振有效投资、降低企业成本、改善投融资环境、统筹“引进来”与“走出去”四方面优化制造业发展环境，增强制造业发展后劲。
--钢铁行业规范企业名单调整。根据工信部公告，在钢铁行业规范企业名单中撤销杭州钢铁集团公司等29家钢铁企业，同时本钢板材、抚顺特钢等40家企业列入需整改名单。
--据投服中心最新消息，根据中国证监会的工作安排，投服中心承担了建设全国性证券期货纠纷调解中心的任务。目前，投服中心正逐步开展调研沟通，明确工作思路，形成全国调解中心建设挂牌方案，抓紧筹建全国调解中心，力争在年内完成挂牌工作。
--中柬跨境资本服务平台周一启动。目前，深交所正在与境内外金融机构合作，基于科技2.0平台打造跨境资本服务体系，通过网上路演、网下对接，推动跨境投融资项目对接，促进跨境资本形成。
--从合肥市政府获悉，针对舆论关注的房地产市场“号头费”问题，合肥市政府近日成立由房产、物价、工商等多部门组成的联合调查组，严查房地产市场炒卖房号行为。截至4月23日，联合调查组已经约谈多个楼盘开发商及房产中介机构。
--贵州茅台一季报显示，报告期内公司实现营业收入133.1亿人民币，同比增长33.24%；实现归属于上市公司股东的净利润61.2亿元，同比增长25.24%；基本每股收益4.87元，同比增长25.24%。
--京东方A一季报显示，报告期内公司实现营业收入218.54亿元，同比增长77.72%；归属上市公司股东净利润24.13亿元，同比增长21倍。
--数据港公告称，公司拟与阿里巴巴集团合作建设HB33数据中心，用于向阿里巴巴提供数据中心托管服务。数据中心服务费总金额经测算约为28亿元，服务期限为数据中心项目验收通过之日起10年。
--海航投资 2016年年报显示，去年公司实现主营业务收入2.87亿元，同比下降76.72%。实现归属于上市公司股东的净利润亏损4.35亿元，同比下降296.20%。
--长盈精密周一宣布，与安川成立机器人合资公司，开发最新一代小型六轴工业机器人。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李铮; 审校 林高丽)