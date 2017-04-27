《中国报摘》--中国证券报4月27日

* 头版头条:
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
* 其他:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定进一步推进“多证合一”和削减工商登记前置审批，持续降低制度性交易成本激发市场活力；部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，以生态改善提高人民生活质量；决定在粮食主产省开展提高农业大灾保险保障水平试点，助力现代农业发展和农民增收。
--记者获悉，油气体制改革方案即将出台。方案将允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采，符合条件的各类原油加工企业可以使用进口原油，鼓励通过混合所有制等方式投资油气勘查开采项目、开展城市天然气管道项目建设和运营，后续还将出台一系列配套方案。
--国资委主任肖亚庆指出，国有资本运营公司试点争取今年取得更大的突破性进展。运营公司聚集、运营和管控资本，开展金融业务，不是脱实向虚，不是要空转套利，而是要支持实体经济的发展和繁荣。
--今年5月1日起，《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将正式实施，未开通权限的投资者将不能进行分级基金子份额买入和基础份额分拆操作，但仍可自主选择继续持有或者卖出之前持有的分级基金份额。
--格力电器发布年报称，去年实现营收1,083.03亿元人民币，同比增长10.8%；归属于上市公司股东的净利润154.21亿元，同比增长23%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税）。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李铮; 审校 乔艳红)