《中国报摘》--中国证券报4月28日

* 头版头条:
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
* 其他:
--正在举行的第121届中国进出口商品交易会传递出外贸回暖的信号。不过，专家提醒，当前世界经济复苏乏力，外贸回暖仍面临成本上升、汇率波动、市场需求未根本改善等不确定因素。促进外贸稳定增长的政策措施仍需持续发力，外贸企业也要苦练“内功”，主动适应新常态。
--沪深两市已有2,828家公司发布2016年年度报告，合计实现归属上市公司股东的净利润25,527.50亿元，同比增长5.73%，增幅比上年扩大4.04个百分点。其中，1,957家公司净利润同比实现增长，占比69%。
--记者了解到，当前股债两市中的部分委外资金，或许会以稍微平稳的节奏撤出市场，但大概率不会全部撤出，且当前是有进有出的状态。业内人士分析，未来委外部分资金可能会转投其他方向，银行资金委外投资业务的野蛮生长时代结束，在各家机构进行委外资金存量博弈中，委外业务的市场份额可能会向部分优质管理人集中。
--公募《基金中基金（FOF）审核指引》近日下发到基金公司。记者从多家基金公司获悉，内部FOF和外部指数FOF有望成为首批FOF中的主要产品。公募FOF面纱的完全揭开尚有待监管部门明确估值方法。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)