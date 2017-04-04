《中国报摘》--中国证券报4月5日

* 头版头条:
--中国中共中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息发布后，4月1日，河北省迅速落实这一重大决策部署。4月3日，有关部门在容城县举办驻村工作培训会，培训内容涵盖加强土地管理、打击违建违占行为。
* 其他:
--国家发展改革委主任何立峰接受新华社专访时表示，设立河北雄安新区，是深入推进京津冀协同发展、有序疏解北京非首都功能作出的一项重大决策部署；下一步将指导河北省和有关方面高标准高质量组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划，确保一张蓝图干到底。
--华夏幸福公告称，“白洋淀科技城”和“雄县产业新城”项目尚处于规划定位阶段。相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。
--冀东水泥、*ST冀装表示，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
--山东齐星集团百亿债务危机警报暂时解除，齐星集团、西王集团与邹平县政府4月3日签署了委托经营三方协议，齐星集团将把人财物等资产全部交由西王集团托管经营，托管期限为3个月。
--沪深交易所和中国结算日前宣布，将引入证券交易资金前端风险控制制度，加强对证券公司、基金公司、保险公司等持有或租用交易单元的机构日常交易管理。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)