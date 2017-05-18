《中国报摘》--中国证券报5月19日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
* 头版头条:
--记者获悉，中国中部多个省份的审计部门近期对地方融资平台负债率、违规举债等情况进行了摸底。
* 其他:
--广东银监局副局长任庆华表示，目前广东局正有序铺开“三三四”等系列专项治理，全方位排查、及时处置辖内机构存在的风险问题，要求银行机构承担风险防范主体责任，明确银行机构董事长、行长是乱象整治工作第一责任人。
--财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平表示，目前PPP（政府和社会资本合作）相关条例正在紧锣密鼓的制定过程中，统一大市场格局已初步形成，项目加速落地。
--华泰证券资管向证监会申报的首只公募基金--华泰紫金天天金交易型货币市场基金正式获批，这是券商资管行业的首只ETF基金。
--中国证券业协会、中国期货业协会关于《证券期货投资者适当性管理办法》的配套实施细则最快于5月底正式发布，资管机构销售体系面临全面整改。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。