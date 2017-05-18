《中国报摘》--中国证券报5月19日

--记者获悉，中国中部多个省份的审计部门近期对地方融资平台负债率、违规举债等情况进行了摸底。

--广东银监局副局长任庆华表示，目前广东局正有序铺开“三三四”等系列专项治理，全方位排查、及时处置辖内机构存在的风险问题，要求银行机构承担风险防范主体责任，明确银行机构董事长、行长是乱象整治工作第一责任人。

--财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平表示，目前PPP（政府和社会资本合作）相关条例正在紧锣密鼓的制定过程中，统一大市场格局已初步形成，项目加速落地。