版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月19日

* 头版头条:

--记者获悉，中国中部多个省份的审计部门近期对地方融资平台负债率、违规举债等情况进行了摸底。

* 其他:

--广东银监局副局长任庆华表示，目前广东局正有序铺开“三三四”等系列专项治理，全方位排查、及时处置辖内机构存在的风险问题，要求银行机构承担风险防范主体责任，明确银行机构董事长、行长是乱象整治工作第一责任人。

--财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平表示，目前PPP（政府和社会资本合作）相关条例正在紧锣密鼓的制定过程中，统一大市场格局已初步形成，项目加速落地。

--华泰证券资管向证监会申报的首只公募基金--华泰紫金天天金交易型货币市场基金正式获批，这是券商资管行业的首只ETF基金。

--中国证券业协会、中国期货业协会关于《证券期货投资者适当性管理办法》的配套实施细则最快于5月底正式发布，资管机构销售体系面临全面整改。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐