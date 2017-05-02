《中国报摘》--中国证券报5月2日

* 头版头条:
--1-4月中国证监会首次公开发行(IPO)审核过会企业139家，被否企业18家，与去年全年总量持平，过会率有所下降。发审委以常态化加严审核稳步消化排队企业“堰塞湖”。
* 其他:
--据悉，央企混合所有制改革第二批10家试点中已批复七家，目前正在筛选第三批企业，未来各省市都要搞一批试点。
--国家发改委提出，今年化解煤炭过剩产能既要确保完成各项任务目标，又要统筹处理好去产能、保供应、稳价格的关系，确保煤炭稳定供应。并以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级。
--截至4月30日，深市共1,958家上市公司披露2016年年报。当年实现净利润合计5,819亿元人民币，同比增长26.39%。
--金科股份公告，2016年12月9日至2017年4月28日，天津聚金物业的一致行动人天津润泽物业和天津润鼎物业，通过二级市场合计增持公司股票2.67亿股，占总股本4.99%。天津聚金及其一致行动人共持有公司股票13.34亿股，占25%。上述三公司为融创中国控股控制的子公司。
--国家旅游局数据显示，“五一”假期全国共接待游客1.34亿人次，同比增长14.4%，实现旅游总收入791亿元，同比增长16.2%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)