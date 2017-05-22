《中国报摘》--中国证券报5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确，将完善并有序放开油气勘查开采体制、完善油气进出口管理体制、改革油气管网运营机制和深化下游竞争性环节改革等。
* 其他:
--上海证券交易所债券质押式回购新规今起实施。主要调整包括：一是修改质押式回购计息规则，计息天数从回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数；二是修改质押式回购收盘价计算方法。
--中投公司副董事长、总经理屠光绍表示，公司将逐步调整投资战略，增加在美直接投资。
--自去年楼市“去杠杆”以来，房企杠杆率和居民杠杆率均开始有不同程度的下降。在加速推进金融去杠杆的大环境下，房地产市场或继续迎来调整。与此同时，应关注地产行业的债务压力。
--乐视网公告，公司创始人贾跃亭申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职，同时聘请梁军为公司总经理。
--中联重科称，拟以116亿元人民币的价格，向盈峰控股等四家受让方，转让全资子公司环境产业公司80%的股权。经初步估算，公司将借此实现91.31亿元税前利润。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为