《中国报摘》--中国证券报5月22日

* 头版头条:

--中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确，将完善并有序放开油气勘查开采体制、完善油气进出口管理体制、改革油气管网运营机制和深化下游竞争性环节改革等。

* 其他:

--上海证券交易所债券质押式回购新规今起实施。主要调整包括：一是修改质押式回购计息规则，计息天数从回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数；二是修改质押式回购收盘价计算方法。

--中投公司副董事长、总经理屠光绍表示，公司将逐步调整投资战略，增加在美直接投资。

--自去年楼市“去杠杆”以来，房企杠杆率和居民杠杆率均开始有不同程度的下降。在加速推进金融去杠杆的大环境下，房地产市场或继续迎来调整。与此同时，应关注地产行业的债务压力。

--乐视网公告，公司创始人贾跃亭申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职，同时聘请梁军为公司总经理。

--中联重科称，拟以116亿元人民币的价格，向盈峰控股等四家受让方，转让全资子公司环境产业公司80%的股权。经初步估算，公司将借此实现91.31亿元税前利润。(完)