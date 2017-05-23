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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月23日

* 头版头条:

--中国保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。

* 其他:

--近期A股上市公司频频出现终止并购重组案例，仅5月份以来有15家公司发布终止公告，今年初以来有逾100家公司终止重组。

--从保定市政府获悉，自5月23日起，保定市主城区要求对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”的“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。

--中华企业拟向控股股东地产集团发行股份及支付现金，购买其持有的中星集团100%股权。拟注入资产交易价格为174.7亿元人民币。

--江淮汽车公告，国家发改委批复其与大众汽车(中国)投资公司合资生产纯电动乘用车项目。项目总投资50.61亿元，全部建成后将形成年产10万辆纯电动乘用车生产能力。江淮汽车也将成为大众在华第三家合资公司。

--江苏省港口集团周一(22日)在南京市挂牌成立。江苏省属港航企业以及南京、连云港、苏州、南通、镇江等沿江沿海八地国有港口企业，已整合并入江苏省港口集团。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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