《中国报摘》--中国证券报5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。
* 其他:
--近期A股上市公司频频出现终止并购重组案例，仅5月份以来有15家公司发布终止公告，今年初以来有逾100家公司终止重组。
--从保定市政府获悉，自5月23日起，保定市主城区要求对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”的“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。
--中华企业拟向控股股东地产集团发行股份及支付现金，购买其持有的中星集团100%股权。拟注入资产交易价格为174.7亿元人民币。
--江淮汽车公告，国家发改委批复其与大众汽车(中国)投资公司合资生产纯电动乘用车项目。项目总投资50.61亿元，全部建成后将形成年产10万辆纯电动乘用车生产能力。江淮汽车也将成为大众在华第三家合资公司。
--江苏省港口集团周一(22日)在南京市挂牌成立。江苏省属港航企业以及南京、连云港、苏州、南通、镇江等沿江沿海八地国有港口企业，已整合并入江苏省港口集团。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为