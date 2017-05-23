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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月24日

* 头版头条:

--多地银监局人士透露，多数地区的商业银行“三三四”自查阶段已基本结束，地方银监部门陆续“进场”开展现场检查。其中江浙地区银监局人士称，由于近两年银行票据业务出了几件大案，这一领域是重中之重。　

* 其他:

--据悉，近期银监会下发《2017年信托公司现场检查要点》，房地产信托业务被列为检查要点之一。要点包括是否通过股债结合、合伙制企业投资、应收账款收益权等模式，变相向房地产开发企业融资规避监管要求，或协助其他机构违规开展房地产信托业务等。

--交通运输部新闻发言人吴春耕表示，今年交通固定资产投资继续保持快速增长。1-4月，公路水路完成固定资产投资5,005亿元人民币，同比增长29.6%，完成全年1.8万亿元投资目标的27.8%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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