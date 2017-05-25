《中国报摘》--中国证券报5月25日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
* 其他:
--5月以来，国家电网、中国五矿等中央企业推进核心资产、金融资产整体上市，国企资产证券化正掀起一轮新高潮。
--深交所数据显示，2016年中小板上市公司平均实现营业收入35.26亿元人民币，平均净利润2.64亿元，分别同比增长17%和30%，增速均创近五年新高。
--上海证券交易所和莫斯科交易所近日签署战略合作协议。
--中信证券公告，因2015年违规为司度(上海)贸易公司提供融资融券，证监会没收其违法所得6,165万元，并处3.08亿元罚款。国信证券、海通证券亦因同样事项，分别被处以1.04亿元和254.83万元罚款。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为