《中国报摘》--中国证券报5月25日

* 头版头条:

--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。

* 其他:

--5月以来，国家电网、中国五矿等中央企业推进核心资产、金融资产整体上市，国企资产证券化正掀起一轮新高潮。

--深交所数据显示，2016年中小板上市公司平均实现营业收入35.26亿元人民币，平均净利润2.64亿元，分别同比增长17%和30%，增速均创近五年新高。

--上海证券交易所和莫斯科交易所近日签署战略合作协议。

--中信证券公告，因2015年违规为司度(上海)贸易公司提供融资融券，证监会没收其违法所得6,165万元，并处3.08亿元罚款。国信证券、海通证券亦因同样事项，分别被处以1.04亿元和254.83万元罚款。(完)