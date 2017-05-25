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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月26日

* 头版头条:

--中国证监会副主席方星海表示，目前证监会正加快推动原油期货上市工作；在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下，将逐步扩大商品期权品种，继续推进股指期权上市准备。同时证监会也在积极研究金融期货引入境外投资者的方案。

* 其他:

--据中国证券投资基金业协会统计，截至2017年4月底，中国境内公募基金资产合计9.53万亿元人民币。其中开放式股票基金、混合型基金及债券基金净值均环比减少，仅有开放式货币基金净值增加，合计为45,128.65亿元，环比增加4,814.43亿元。

--财政部公布数据显示，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元，同比增长24.8%，其中煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

--豫园商城公告称，拟向浙江复星等发行股份，购买其持有的上海星泓等28家公司的全部或部分股权。同时上市公司拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权，标的资产预估作价合计为257.68亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 林高丽)
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