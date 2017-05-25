《中国报摘》--中国证券报5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国证监会副主席方星海表示，目前证监会正加快推动原油期货上市工作；在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下，将逐步扩大商品期权品种，继续推进股指期权上市准备。同时证监会也在积极研究金融期货引入境外投资者的方案。
* 其他:
--据中国证券投资基金业协会统计，截至2017年4月底，中国境内公募基金资产合计9.53万亿元人民币。其中开放式股票基金、混合型基金及债券基金净值均环比减少，仅有开放式货币基金净值增加，合计为45,128.65亿元，环比增加4,814.43亿元。
--财政部公布数据显示，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元，同比增长24.8%，其中煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。
--豫园商城公告称，拟向浙江复星等发行股份，购买其持有的上海星泓等28家公司的全部或部分股权。同时上市公司拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权，标的资产预估作价合计为257.68亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为