《中国报摘》--中国证券报5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国证监会近日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善上市公司股份减持制度。专家表示，减持新规有利于封住市场“出血点”，稳定市场预期，也会对Pre-IPO和定向增发等产生较大影响，有望改变A股市场的投资生态。
* 其他:
--针对涉及关联交易、重大合同背后客户实力存疑等相关媒体质疑，三聚环保公告称，公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董监高与媒体报道中涉及的下游客户均不存在关联关系。
--截至5月30日，在A股53家锂电池上市公司中，已有33家发布了中期业绩预告。其中，扭亏、续盈、略增、预增等预喜公司24家，占比达72.7%，延续锂电行业高增长态势。
--全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告称，满足创新层标准的挂牌公司共计1,393家。自5月31日起，全国股转系统对挂牌公司所属层级进行调整，并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为