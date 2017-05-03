《中国报摘》--中国证券报5月4日

* 头版头条:
--中国证监会表示，把防控金融风险放到更重要位置，全面梳理资本市场各项风险点，自觉维护和依靠金融监管协调机制。
* 其他:
--记者获悉，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
--中国保监会统计数据显示，今年一季度全行业共实现原保险保费收入15,866.02亿元，同比增长32.45%；当季保险资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
--沪市1,264家上市公司2016年年报披露顺利完成。统计显示，2016年沪市公司共实现营业收入24.46万亿元，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%。扭转了2015年营收和利润双降的局面，
--国家发改委通报了26家违反明码标价规定的房地产企业，价格主管部门对上述违法行为共计罚款约163万元。
--财政部副部长、PPP（政府和社会资本合作）工作领导小组组长史耀斌在近日的会议中指出，今年一季度PPP仍然保持项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
--记者获悉，中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前七个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4,000亿元以上。
--浙大网新公告称，公司与蚂蚁金服达成合作意向，双方将在“互联网+医保”移动支付业务、“互联网+医疗”智慧医疗业务、“互联网+人社”城市服务业务、“互联网+医保药店”金融服务业务等方面进行合作。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 乔艳红)