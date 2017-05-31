《中国报摘》--中国证券报6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国人民银行起草了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》并向社会公开征求意见。人行将与香港金融管理局及其他有关国家或地区的相关监督管理机构加强跨境监管合作，防范利用“北向通”进行违法违规套利套汇等活动。
* 其他:
--中国银联近日发布标准二维码产品，除40家银行系金融机构接入标准二维码外，京东金融作为银联战略合作伙伴首批加入了银联二维码支付体系。京东金融CEO陈生强表示，京东金融未来将与银联在技术创新、产品研发、品牌营销等多个领域展开更深层次的合作。
--宝钢股份公告称，下属公司欧冶云商股份有限公司选择北京首钢基金公司、本钢集团、江苏沙钢集团、普洛斯投资（上海）有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）和三井物产等知名企业成为股东。
--360旗下花椒直播相关负责人确认，B轮10亿元人民币融资已完成。资金将用于游戏、户外、专业PGC等方面的投入.
--易见股份公告称，云南世博旅游控股集团拟对公司控股股东九天控股进行增资并取得九天控股40%的股份，增资金额预计为40亿元人民币，上下浮动不超过20%。增资完成后，世博旅游集团将通过九天控股间接持有公司37.17%的股权，公司的实际控制人将由冷天辉变更为国务院国资委。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为